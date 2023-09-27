Стало известно, как прошел второй день слушания по допинг-делу Валиевой

Журналистка USA Today Кристин Бреннан в своих соцсетях рассказала, как прошел второй день слушания по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой, отметив, что заседание длилось на два часа дольше ожидаемого времени.

«Оба дня заседание заканчивалось около 7 часов вечера по местному времени. Валиева дала показания по видеосвязи во вторник. Вступительные заявления и свидетельские показания были зачитаны», — написала Бреннан.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Валиевой.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) признали вину Валиевой в употреблении допинга.