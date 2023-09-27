В IIHF рассказали, будут ли допущены молодежные команды России к соревнованиям

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация не рассматривает идею допуска молодежных команд из России к соревнованиям, передает РИА Новости .

«На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня в IIHF», — сказал Тардиф.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила Федерацию хоккея России (ФХР) от участия на чемпионате мира в 2022 году, это решение продолжает действовать до сих пор.

В последний раз молодежная сборная России выигрывала чемпионат мира в 2011 году.

Ранее в Финляндии рассказали, когда вернут сборную России на чемпионат мира по хоккею.