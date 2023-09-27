В Датском футбольном союзе заявили, что не согласны играть с Россией

Глава пресс-службы Датского футбольного союза Якоб Хойер заявил о несогласии Дании играть со сборными России, передает Tipsbladet.

«Мы не увидим матчей сборной Дании со сборной России – независимо от возраста. Я хотел бы это подчеркнуть. Позиция Датского футбольного союза остается такой же, как и всегда», — сказал Хойер.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

В сентябре 2022 года национальная сборная России сыграла вничью с Катаром и олимпийской сборной Египта. Во втором матче с олимпийской сборной Египта Россия потерпела поражение.

Ранее в Швеции заявили, что не собираются участвовать в турнирах вместе с Россией.