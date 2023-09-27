Экс-футболист «Болоньи»: к русским в Италии замечательно относились

Бывший футболист итальянской «Болоньи» и сборной СССР Игорь Колыванов рассказал, что отношение к русским в Италии было замечательным, передает «Чемпионат».

«Отношение итальянцев к русским тогда было замечательным. Они очень гостеприимные. Болельщики могут на руках носить, если видят, что ты отдаешься футболу полностью», — сказал Колыванов.

Колыванов выступал за «Болонью» с 1996 по 2001 год. Карьеру в Италии он начал в 1991 году, подписав контракт с «Фоджей». В чемпионате СССР Колыванов выступал за московское «Динамо».

Колыванов стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы 1990 года, забив девять мячей. В 1991 году он стал футболистом года СССР.

После окончания тренерской карьеры Колыванов тренировал «Уфу», московское «Торпедо» и ереванский «Арарат». Сейчас Колыванов возглавляет ивановский «Текстильщик».

Ранее Колыванов рассказал, как Манчини изменил игру сборной Италии.