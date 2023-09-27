Латвия объявила о бойкоте матчей со сборной России

Латвийская федерация футбола на своем официальном сайте объявила, что латвийская сборная не будет играть с юношеской национальной командой России.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

«Сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представления российских спортсменов. Это противоречит нашей твердой позиции в поддержку Украины, и эта позиция останется в силе до окончания вооруженного конфликта», — говорится в сообщении.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная Польши по футболу откажется от матчей с Россией.