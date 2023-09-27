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Российский футболист пожаловался на низкую зарплату в норвежской команде

Вратарь Городовой пожаловался на низкую зарплату в норвежском «Конгсвингере»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вратарь московской «Родины» Алексей Городовой рассказал о своей зарплате в норвежском «Конгсвингере». Его слова передает Sport24.

«Я приехал в Норвегию, имея 200 долларов в кармане. Кто-то тут дал, кто-то там дал — так и насобирал их. Потом уже я подписал контракт, мне сделали зарплату, как у местного кассира в магазине. Не то чтобы мало — тысяч девяносто в рублях после налогов. Но сам факт! В Норвегии всех стараются приравнять: чем больше зарабатываешь, тем больше налоги», — сказал голкипер.

В текущем сезоне Первой лиги 30-летний голкипер провел за «Родину» девять матчей, в которых пропустил 13 мячей (две игры — на ноль). Контракт Городового с «Родиной» рассчитан до лета 2026 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Городового составляет €400 тыс.

Ранее Городовой рассказал, что получал зарплату десятирублевыми купюрами.

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