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Боец ММА Монсон рассказал, почему пришел в российскую политику

Боец ММА Монсон заявил, что пришел в политику, чтобы помогать россиянам

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Vse42.ru

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, для чего занимается политической деятельностью. Его слова передает Sport24.

«Я пришел в политику, чтобы помогать людям, развиваться стране. Сейчас я избран в Башкортостане и уже представил свой план из восьми пунктов. Через три года я планирую войти в состав Государственной думы. Мне это поможет еще более эффективно оказывать помощь людям по всей России», — сказал Монсон.

Монсон ранее прошел в парламент республики Башкортостан. Боец ММА ранее сообщал о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы в 2026 году.

В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска.

Напомним, что легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году. Он родился в 1971 году в американском городе Сент-Пол, а впервые о желании сменить американское гражданство на российское заявил в 2013 году.

В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США.

Монсон выступал в США в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Ранее стала известна судьба реванша между Монсоном и Олегом Тактаровым.

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