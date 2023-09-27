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Американский хоккеист назвал свое любимое место в Москве

Американский хоккеист «Спартака» Кин назвал свое любимое место в Москве

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Американский защитник «Спартака» Джоуи Кин рассказал, что заведение возле его дома является для него любимым местом в Москве. Слова Кина передает Legalbet.

«Какое мое любимое место в Москве? Прямо около нашего дома есть заведение под названием «Бистро», там очень вкусная паста, мы ходим туда каждый день. Это место занимает первое место в моем рейтинге», — сказал Кин.

Кин выступает в «Спартаке» с начала прошлого сезона. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кин принял участие в одном матче, не отметившись результативными действиями. В прошедшем сезоне американский хоккеист забросил шесть шайб и сделал 18 результативных передач в 64 встречах. Ранее Кин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Каролина Каррикейнз».

Ранее сообщалось, что певица Ольга Бузова упала на лед на матче КХЛ.

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