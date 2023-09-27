Тренер Гаджиев оценил вероятность того, что Бабич вытеснит Джикию из состава «Спартака»

Российский тренер Гаджи Гаджиев выразил мнение, что осевший в запасе «Спартака» защитник Георгий Джикия может еще пять лет выступать на высоком уровне. Слова Гаджиева передает Legalbet.

«Пока Бабич смотрится уверенно и надежно. В разных ситуациях себя успел проявить. Можно говорить, что конкуренция в центре обороны у «Спартака» возросла. Может ли в таком случае Бабич вытеснить Джикию из состава? Я не считаю, что Георгий себя исчерпал. На высоком уровне он еще лет пять может играть. Опыт Джикии более ценный», — сказал Гаджиев.

23 сентября «Спартак» принимал «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и одержал победу со счетом 1:0. Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

Капитан команды Георгий Джикия пропустил последние две игры, оставшись в запасе. Место в основном составе красно-белых сходу завоевал новичок команды Срджан Бабич. Он перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно. Защитник уже провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Ранее боец ММА Алексей Махно заявил, что Джикию рано списывать.