Украинцы снялись с чемпионата мира по пляжному футболу из-за участия белорусов

Сборная Украины по пляжному футболу снялась с чемпионата мира — 2024 из-за участия в соревнованиях белорусской национальной команды. Об этом сообщается на сайте Ассоциации пляжного футбола Украины.

В организации заявили, что обращались к ФИФА и Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) с просьбой отстранить белорусов от выступлений.

«Но футбольные чиновники отказались делать это, как отказались и от предложения, чтобы белорусы сыграли без своих национальных символов», — говорится в заявлении.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Основная команда сборной России свой последний официальный матч провела в ноябре 2021 года в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).

Ранее сообщалось, что формат РПЛ может быть изменен.