Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер «Челси» рассказал о реакции от нахождения владельца клуба в раздевалке

Почеттино заявил, что рад, когда владельцы «Челси» заходят в раздевалку

close
100%
Reuters/Andrew Boyers

Главный тренер английского «Челси» Маурисио Почеттино признался, что ему нравится, когда владельцы команды приходят в раздевалку. Его слова передает Sky Sports.

«Мне нравится, когда в раздевалку заходят владельцы. Я работал в «Эспаньоле», »Саутгемптоне», Тоттенхэме», «Пари Сен-Жермен» и всегда считал, что это хорошо, когда владельцы приходят в раздевалку. Очень важно то, как они относится к игрокам. Если они ведут себя правильно и корректно, то им очень рады», — сказал Почеттино.

Первый сезон под управлением новой группы владельцев стал разочарованием для лондонского клуба, который обычно регулярно претендует на трофеи в Англии и Европе. «Челси» стал 12-м (худший результат за последние 29 лет) в Английской премьер-лиге (АПЛ) прошлого сезона и не попал в еврокубки.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно, и дважды сменил тренера после того, как купил команду у российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Ранее сеть пиццерий высмеяла «Челси».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях