Тренер «Челси» рассказал о реакции от нахождения владельца клуба в раздевалке

Главный тренер английского «Челси» Маурисио Почеттино признался, что ему нравится, когда владельцы команды приходят в раздевалку. Его слова передает Sky Sports.

«Мне нравится, когда в раздевалку заходят владельцы. Я работал в «Эспаньоле», »Саутгемптоне», Тоттенхэме», «Пари Сен-Жермен» и всегда считал, что это хорошо, когда владельцы приходят в раздевалку. Очень важно то, как они относится к игрокам. Если они ведут себя правильно и корректно, то им очень рады», — сказал Почеттино.

Первый сезон под управлением новой группы владельцев стал разочарованием для лондонского клуба, который обычно регулярно претендует на трофеи в Англии и Европе. «Челси» стал 12-м (худший результат за последние 29 лет) в Английской премьер-лиге (АПЛ) прошлого сезона и не попал в еврокубки.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно, и дважды сменил тренера после того, как купил команду у российского бизнесмена Романа Абрамовича.

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