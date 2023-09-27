Тренер Щербаченко назвал проблемы «Зенита»

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Федор Щербаченко считает, что игроки «Зенита» еще не привыкли к новой схеме от наставника Сергея Семака. Об этом он заявил «Евро-Футбол.Ру».

«Когда питерцы играли с одним нападающим, с тем же Дзюбой, компактности у них было больше. Наверно, они еще не привыкли к новой схеме, плюс сказалась недооценка соперника. «Зенит» подумал, что «Локомотив» не такой уж и грозный, учитывая его предыдущие результаты. В сумме все это привело к тому, что «Зенит» не сумел играть через не могу», — сказал Щербаченко.

24 сентября «Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Счет открыл в середине первого тайма Матео Кассьерра. После перерыва отличились Максим Глушенков и Наир Никнизян, забивший победный гол в добавленное время.

Для сине-бело-голубых это поражение стало уже вторым в текущем сезоне. Подопечные Сергея Семака после девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Крыльев Советов» на одно очко и от «Краснодара» — на четыре.

Ранее бразильский журналист заявил, что у игрока «Зенита» проблемы с головой.