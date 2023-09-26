Бывшего бойца Top Dog задержали с наркотиками

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В Москве задержали с наркотиками бойца-рукопашника Ивана ака Галича (Галичева). Об этом сообщает LIFE со ссылкой на Shot.

По информации издания, 23-летний спортсмен после встречи с неизвестным дилером отправился отдыхать на Старый Арбат. Поведение бойца показалось окружающим странным, вскоре мужчина был задержан прибывшими сотрудниками полиции.

Во время досмотра у Галичева обнаружили 13 граммов неизвестного вещества, которое, как показала экспертиза, является марихуаной. При этом, по данным Telegram-канала Shot, Галичев является бойцом лиги TOP DOG.

В самом промоушене опровергли данную информацию. В отношении бойца завели уголовное дело по статье о незаконном приобретении и сбыте наркотиков. На время расследования его заключили в СИЗО.

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