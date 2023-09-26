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УЕФА не снимет отстранение со взрослых сборных России до окончания конфликта на Украине

В УЕФА заявили, что не вернут взрослые сборные России до окончания спецоперации

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что отстранение взрослых российских команд будет действовать до окончания конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Исполнительный комитет подтвердил, что отстранение всех остальных российских команд (клубов и национальных сборных) останется в силе до конца конфликта на Украине», — говорится в заявлении.

26 сентября исполнительный комитет УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Основная команда сборной России свой последний официальный матч провела в ноябре 2021 года в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).

Ранее тренер «Зенита» подал в суд на Украинскую ассоциацию футбола.

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