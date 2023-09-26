УЕФА не снимет отстранение со взрослых сборных России до окончания конфликта на Украине

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что отстранение взрослых российских команд будет действовать до окончания конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Исполнительный комитет подтвердил, что отстранение всех остальных российских команд (клубов и национальных сборных) останется в силе до конца конфликта на Украине», — говорится в заявлении.

26 сентября исполнительный комитет УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Основная команда сборной России свой последний официальный матч провела в ноябре 2021 года в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).

Ранее тренер «Зенита» подал в суд на Украинскую ассоциацию футбола.