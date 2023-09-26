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«Надо меньше пить «озверина»: Губерниев дал совет Вяльбе после ее слов об Исинбаевой

Губерниев посоветовал Вяльбе пить меньше «озверина» после ее слов об Исинбаевой

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об отъезде олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой из России было слишком грубым, сказал в интервью kp.ru комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Кажется, Елена Валерьевна сейчас озабочена политической конъюнктурой, а не заботой о своих спортсменах, которая всегда остается на словах. К высказыванию Исинбаевой можно относиться по-разному, но она принесла нам немало славных побед. Как, впрочем, и сама Елена Вяльбе. Поэтому тут надо либо меньше пить озверина», либо — коньяка по утрам», — сказал Губерниев.

Елена Вяльбе до этого раскритиковала олимпийскую чемпионку по легкой атлетике и посоветовала ей «закрыть рот и жить в своей Испании».

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности. В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

Ранее в Кремле отреагировали на жесткие слова Вяльбе в адрес Исинбаевой.

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