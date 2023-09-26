Юрист высказалась о шансах Тимощука оспорить лишение титулов

Спортивный юрист, руководитель спортивной практики агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович высказалась о шансах тренера «Зенита» Анатолия Тимощука оспорить в спортивном арбитражном суде (CAS) решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) о лишении его титулов. Она заявила «Газете.Ru», что оценивать шансы сложно, не зная всех нюансов дела, добавив при этом, что CAS ранее неоднократно отменял подобные решения, если не находил в них юридической подоплеки.

«Я не знаю, на что они ссылались, когда лишали его титулов. Но CAS будет рассматривать исключительно юридическую составляющую — были ли основания для таких действий. Политическая мотивация CAS не особенно интересует. Если УАФ обосновала это решение, это одно дело. Если оно политическое, — другое. Но было много случаев, когда CAS отменял подобные решения, говоря, что там нет юридической подоплеки. Оценить, есть она в этом деле или нет, я, к сожалению, не могу», — сказала Анцелиович.

Решением УАФ Тимощук весной 2022 года был пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности на территории Украины, а также лишен всех титулов из-за работы в российском клубе. Кроме того, центр лицензирования УАФ получил рекомендацию принять решение по отзыву у специалиста тренерской лицензии Pro-UEFA. Тимощук является рекордсменом по количеству матчей за сборную Украины — он провел за команду 144 встречи. Выступая за донецкий «Шахтер», он трижды стал чемпионом Украины. Кроме того, уже в составе «Зенита» Тимощук дважды выиграл российское первенство, завоевал Суперкубок, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее Тимощук отказался комментировать лишение титулов на Украине.