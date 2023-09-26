Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрист высказалась о шансах Тимощука оспорить лишение титулов

Юрист Анцелиович считает, что CAS может вернуть тренеру «Зенита» Тимощуку титулы

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Спортивный юрист, руководитель спортивной практики агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович высказалась о шансах тренера «Зенита» Анатолия Тимощука оспорить в спортивном арбитражном суде (CAS) решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) о лишении его титулов. Она заявила «Газете.Ru», что оценивать шансы сложно, не зная всех нюансов дела, добавив при этом, что CAS ранее неоднократно отменял подобные решения, если не находил в них юридической подоплеки.

«Я не знаю, на что они ссылались, когда лишали его титулов. Но CAS будет рассматривать исключительно юридическую составляющую — были ли основания для таких действий. Политическая мотивация CAS не особенно интересует. Если УАФ обосновала это решение, это одно дело. Если оно политическое, — другое. Но было много случаев, когда CAS отменял подобные решения, говоря, что там нет юридической подоплеки. Оценить, есть она в этом деле или нет, я, к сожалению, не могу», — сказала Анцелиович.

Решением УАФ Тимощук весной 2022 года был пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности на территории Украины, а также лишен всех титулов из-за работы в российском клубе. Кроме того, центр лицензирования УАФ получил рекомендацию принять решение по отзыву у специалиста тренерской лицензии Pro-UEFA. Тимощук является рекордсменом по количеству матчей за сборную Украины — он провел за команду 144 встречи. Выступая за донецкий «Шахтер», он трижды стал чемпионом Украины. Кроме того, уже в составе «Зенита» Тимощук дважды выиграл российское первенство, завоевал Суперкубок, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее Тимощук отказался комментировать лишение титулов на Украине.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях