Блогер Милохин захотел подраться с братом Хабиба Нурмагомедова

Блогер Даня Милохин, который не проживает в России, в интервью Мадонне Мур на YouTube-канале признался, что четыре месяца готовится к поединкам по смешанным единоборствам.

«Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы он аплодировал мне стоя, когда я выиграю. У меня такие мысли, да, возможно это очень смешно. Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец, такой сладенький, но в этом и фишка.

Все будут понимать, что я показываю красивые бои. Я уже плотно тренируюсь четыре месяца. Думаю, смогу что-то показать и удивить людей. Я занимаюсь для того, чтобы в будущем был дикий хайп», — сказал Милохин.

Милохин прилетал в Москву 8 сентября 2023-го после долгого пребывания в Дубае. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября Милохин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Милохин ранее успел проявить себя в другом виде спорта — в фигурном катании. Он был участником проекта «Ледниковый период», где выступал в паре с Евгенией Медведевой.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал причины своего успеха в ММА.