Спортивный юрист назвала два варианта наказания для Валиевой по делу о допинге

Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) будет выбирать среди двух видов наказания для российской фигуристки Камилы Валиевой по делу о допинге. Об этом она заявила kp.ru.

«РУСАДА считает, что вина спортсменки минимальна — попросили минимально возможную санкцию в виде предупреждения. Хотя, сама спортсменка считает, что ее вина полностью отсутствует. Тогда мы говорим о нулевой санкции. У нашей стороны явно есть консенсус по источнику попадания и крайне низкой вины спортсменки. ISU заняли среднюю позицию — запрашивают два года. А WADA требует стандартную санкцию — четыре года дисквалификации», — сказала Анцелиович.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в CAS будут проходить слушания по делу Валиевой.

Ранее американский фигурист выступил с жестким заявлением по делу Валиевой.