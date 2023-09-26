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Ни один из российских лыжников не изъявил желание поехать на ОИ в нейтральном статусе

Бородавко сообщил о нежелании лыжников ехать на ОИ в нейтральном статусе

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что ни один из спортсменов национальной команды не намерен ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Об этом он заявил РИА Новости.

«Ни один из наших спортсменов в разговоре не изъявил желание поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, тем более при выполнении тех требований, которые нам предъявляют. Но ничего, все тренируются все равно, готовятся», — сказал Бородавко.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Сергей Устюгов нашел плюс в отстранении россиян от международных соревнований.

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