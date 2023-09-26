Экс-тренер сборной России раскритиковал Дзюбу за скандальные слова о Семаке

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подверг критике форварда «Локомотива» Артема Дзюбу за скандальные слова в адрес наставника «Зенита» Сергея Семака. Слова Игнатьева передает «Матч ТВ».

Дзюба после матча «Зенит» — «Локомотив» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не знает Семака.

«Все знают, кто такой Семак, это большой человек и игрок, серьезный профессионал и тренер. Это неправильный подход со стороны Дзюбы к человеку, который многое сделал для его карьеры. Воспитанный человек на месте Дзюбы бы просто промолчал», — сказал Игнатьев.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее экс-футболист Руслан Пименов раскритиковал Дзюбу за скандальное заявление о Семаке.