Экс-тренер ЦСКА назвал тройку лучших форвардов клуба в XXI веке

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что форвард армейского клуба Федор Чалов входит в тройку лучших нападающих красно-синих в XXI веке. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Чалов входит в тройку лучших форвардов ЦСКА в XXI веке. Его голы говорят сами за себя. Он стал более современным нападающим после командировки в Европу.

Превосходит ли для меня Чалов, например, Думбию? Футбол меняется, сейчас играть становится сложнее и бомбардирам забивать мячи тоже труднее. Думаю, Чалов входит в тройку с Вагнером и Думбией, может быть, сюда можно добавить и Ивицу Олича», — заявил специалист.

В составе ЦСКА Чалов провел 234 матча, в которых забил 80 мячей и сделал 40 результативных передач. 25-летний нападающий в 2022 году выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который сыграл 14 матчей и отметился четырьмя голами.

В текущем сезоне ЦСКА после девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 13 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в результативном матче РПЛ.