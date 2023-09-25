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Бывший футболист «Спартака» рассказал о разочаровании от игры «Динамо»

Экс-футболист Деменко: «Спартак» выглядел лучше «Динамо» в дерби

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что «Спартак» выглядел лучше на поле, а потому закономерно победил «Динамо» в столичном дерби в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

«Если брать те моменты, которые были у «Динамо» и «Спартака», то «Спартак», конечно, по игре выглядел все равно лучше. Честно говоря, не ожидал от «Динамо» такой игры. Это все-таки было дерби, а команда выглядела не так против «Спартака», хотя моменты у бело-голубых все равно были. И Селихов, выручал, и Максименко, вышедший на замену, спасали. Но по игре «Спартак» все-таки выглядел лучше. Если бы забивались все мяч, не знаю, какой был бы счет — может, 5:4. Но «Динамо» не выглядело так убедительно», — считает Деменко.

В матче «Спартака» и «Динамо» все решил единственный точный удар Тео Бонгонда на седьмой минуте после передачи Александра Соболева. После этой победы красно-белые поднялись на четвертую строчку таблицы с 16 очками и отстают на пять баллов от лидирующего в турнире «Краснодара».

Ранее стало известно, что в «Зените» перестали платить премиальные в долларах.

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