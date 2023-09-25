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Стало известно, где Россия проведет товарищеский матч с Кенией

Россия сыграет с Кенией в турецкой Анталье

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Кении на предстоящем октябрьском сборе в турецкой Анталье. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

По информации источника, главным обоснованием подобного места проведения игры является удобная погода в это время года, наличие большого количества россиян, отдыхающих в городе, и комфортные футбольные поля.

12 сентября сборная России на выезде сыграла вничью с национальной командой Катара. Игра прошла в Дохе и завершилась со счетом 1:1. До этого российская команда, составленная из футболистов не старше 23 лет, провела в Суэце две игры с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась результативной ничьей (1:1), а во второй победу праздновала африканская команда (2:1).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Ранее глава РФС Александр Дюков ответил на вопрос о будущем Валерия Карпина в сборной России.

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