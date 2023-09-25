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Глава РФС Дюков ответил на вопрос о будущем Карпина в сборной России

Глава РФС Дюков заявил, что ему неизвестно о возможном уходе Карпина из сборной

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пресс-служба «Газпром нефти»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью РИА Новости заявил, что не в курсе о планах главного тренера национальной сборной России Валерия Карпина.

В сентябре после матчей с Египтом и Катаром Карпин заявил, что не исключает ухода из сборной России в конце 2023 года.

«Мне он этого не говорил, я таких заявлений не слышал», — заявил Дюков.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России от участия в международных турнирах он снова стал совмещать две должности.

12 сентября сборная России на выезде сыграла вничью с национальной командой Катара. Игра прошла в Дохе и завершилась со счетом 1:1.

Ранее Артем Дзюба может быть наказан за выход на поле в матче «Зенит» — «Локомотив» после замены.

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