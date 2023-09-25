«Зенит» провел закрытое собрание после поражения от «Локомотива»

Футболисты и тренерский штаб петербургского «Зенита» провели собрание за закрытыми дверьми после поражения в домашнем матче девятого тура Российской премеьр-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива». Об этом в интервью «Спорту день за днем» рассказал полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой.

О деталях собрания футболист не сообщил.

Матч «Зенит» — «Локомотив» завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

После девяти туров команда под руководством Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В следующем туре зенитовцы сыграют в гостях против «Оренбурга». Этот матч состоится 30 сентября на стадионе «Газовик» и начнется в 12:00 по московскому времени.

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