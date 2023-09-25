Московский ЦСКА установил собственный антирекорд, впервые в истории пропустив 15 мячей в девяти стартовых турах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Opta.

При этом армейский клуб на текущий момент наряду с петербургским «Зенитом» занимает второе место по числу забитых мячей — всего в активе команды Владимира Федотова 19 голов, лидируют с 21 голом самарские «Крылья Советов».

Лишь ЦСКА и «Рубин» после девяти туров чемпионата России сезона-2023/24 не сумели хотя бы в одном матче сохранить свои ворота в неприкосновенности.

ЦСКА сумел уйти от поражения в Ростове-на-Дону, уступая по ходу встречи девятого тура (РПЛ) против «Ростова» со счетом 0:2 и 1:3. ЦСКА занимает в данный момент девятую строчку в турнирной таблице РПЛ с 13 баллами. В следующем матче красно-синие на своем поле примут калининградскую «Балтику». Эта игра состоится 1 октября на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее бывший игрок «Зенита» Максим Деменко назвал главную проблему ЦСКА.