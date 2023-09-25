Экс-игрок «Спартака»: Абаскаль начал доверять игрокам

Бывший защитник «Спартака» Максим Деменко высказался о трехматчевой победной серии красно-белых, заявив, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль нашел состав и начал доверять игрокам, передает Vprognoze.ru.

«Абаскаль нашел состав и начал доверять ребятам. Вышел Пруцев, например. Я и раньше говорил, что тренеру нужно больше доверять молодым игрокам», — сказал Деменко.

23 сентября «Спартак» принимал «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и одержал победу со счетом 1:0. Единственным голом в самом начале встречи отметился Тео Бонгонда.

Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 1 октября. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее Леонид Федун высказался о победе «Спартака» над «Динамо».