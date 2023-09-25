Российские самбисты завоевали 12 золотых медалей на Кубке мира

В сербском Нови-Саде завершился Кубок мира по самбо.

Российские спортсмены, которые выступали на соревнованиях в нейтральном статусе, завершили турнир на первом месте в неофициальном командном зачете, выиграв 12 золотых медалей.

Российские самбистки выиграли четыре золота, три серебра и одну бронзу. Мужчины завоевали четыре золотые медали, пять серебряных наград и одну бронзу. В турнире по боевому самбо у россиян четыре золота, два серебра и бронза.

Также в нейтральном статусе выступила команда Франции.



В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры — 2024 в Париже еще не принято.

Ранее первый день Кубка мира по самбо принес российским спортсменам пять золотых медалей.