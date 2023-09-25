Панарин рассказал, чем занимается в США после возвращения из России

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что после после возвращения в США из России смотрит прошлогодние матчи, чтобы найти ошибки в своей игре, передает пресс-служба команды в Twitter.

«Обычно, когда я приезжаю после лета в России, начинаю смотреть прошлогодние игры. Стараюсь чему-то научиться, увидеть и понять свои ошибки»», — сказал Панарин.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом розыгрыше Национальной хоккейной лиги вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл 82 матча, отметившись 29 заброшенными шайбами и 63 голевыми передачами.

В августе Панарину выписали штраф в размере 40 тысяч рублей за стрельбу из оружия в не отведенном для этого месте. Наказание могло быть жестче, но Боровичский районный суд оставил такую меру, так как Панарин признал вину и совершил такое правонарушения впервые.

Ранее Панарин выбрал между Москвой, Санкт-Петербургом и Нью-Йорком.