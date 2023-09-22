В РФС не могут гарантировать проведение матча против Камеруна

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил «Чемпионату», что не может гарантировать проведение матча национальной команды против Камеруна.

«Какова вероятность, что Камерун снова не откажется? Не могу это гарантировать», — сказал Дюков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Сборная Камеруна была участником прошедшего в 2022 году в Катаре чемпионата мира. Африканская команда не смогла выйти из группы, заняв третье место в квартете с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что в ФИФА и УЕФА скучают по российским деньгам.