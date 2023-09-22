Овечкин рассказал об изменениях в тренировках перед началом сезона

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что потерянные в начале прошлого сезона очки стоили команде попадания в плей-офф Кубка Стэнли. Об этом он заявил Nova Caps Fans.

«Что касается тренировок, я кое‑что делал по‑другому. Но самым важным было то, что мне нужно было восстановить свое тело после того, что у меня было в прошлом году.

Очевидно, что у тебя есть почти четыре месяца, чтобы подготовиться. В начале года нужно быть острее, потому что те очки, которые мы потеряли в начале прошлого сезона, стоили нам плей‑офф», — сказал Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее олимпийский чемпион оценил шансы Овечкина забросить больше 40 шайб за сезон.