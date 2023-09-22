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Ветеран ЦСКА заявил, что в ФИФА и УЕФА скучают по российским деньгам

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что в УЕФА и ФИФА есть финансовые трудности

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Мария Девахина/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что отечественный футбол вернется на международный уровень после разрешения ситуации на территории Украины.

По его словам, уже сейчас можно заменить, как риторика спортивных чиновников становится более мягкой из-за нехватки финансовых ресурсов.

«Им очень тяжело без наших денег. Им не столько нужны наши клубы обратно, скольно наши деньги. А деньги они у нас имеются. Вот поэтому там начинают думать, что деньги заканчиваются, и что Россию надо как-то подпускать обратно понемногу, делать определенные шаги. К сожалению, здесь замешана политика. Думаю, что если у нас пойдут успехи в СВО, то тогда политики будут посговорчивее», — заявил Масалитин.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Из-за этого команда под руководством Валерия Карпина пропустила стыковые матчи на ЧМ-2022.

Ранее тренер Валерий Гладилин заявил, что падение России в рейтинге ФИФА не имеет значения.

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