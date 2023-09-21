Экс-тренер «Спартака» отреагировал на падение России в рейтинге ФИФА

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не обращает внимания на падение России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В обновленном рейтинге, который был опубликован 21 сентября, Россия упала с 38-го на 39-е место.

«Никакого внимания на это обращать не надо, все эти рейтинги не имеют никакого значения. Сегодня ты там, завтра здесь — надо поставить игру команде, чтобы определенный уровень футбола был, а рейтинги быстро улучшаются, когда сборная добивается побед. Не нужно обращать внимания, что на одну строчку мы опустились. Нужно обращать внимание на результаты конкретные, и все», — заявил Гладилин.



ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Из-за этого команда под руководством Валерия Карпина пропустила стыковые матчи на ЧМ-2022.

Ранее бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин назвал бессмысленным рейтинг ФИФА для России.