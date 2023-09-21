Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Аргентинский нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о своем будущем. Его слова передает Infobae.

«Завершение карьеры? Я не хочу об этом думать, потому что мне нравится то, что я делаю. Я сделал важный шаг, покинув Европу и приехав сюда. Не хочу думать о следующем шаге, а хочу наслаждаться игрой. Мне повезло заниматься любимым делом, я получаю от него удовольствие», — сказал Месси.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее Лионель Месси заявил, что «Пари Сен-Жермен» не поздравил его с победой на чемпионате мира — 2022.