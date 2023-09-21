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Легенда ЦСКА объяснил бессмысленность рейтинга ФИФА

Бывший форвард ЦСКА Масалитин назвал бессмысленным рейтинг ФИФА для России

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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не обращает внимания на падение России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В обновленном рейтинге, который был опубликован 21 сентября, Россия упала с 38-го на 39-е место.

«Эти рейтинги сейчас вообще никакого интереса не представляют, какой в них смысл, если нас отовсюду отстранили? Если клубы не участвуют в еврокубках, сборная не играет в отборе на Евро-2024, какие могут быть рейтинги? Смысл в них смотреть, даже если мы будем на 60-м или 70-м месте? Надо просто доказывать, что мы являемся сильной сборной, и все. И когда все это закончится, когда наши клубы и сборная вернутся, мы должны быть конкурентоспособными», — заявил Масалитин.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Из-за этого команда под руководством Валерия Карпина пропустила стыковые матчи на ЧМ-2022.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что игрокам сборной России нельзя недооценивать Камерун.

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