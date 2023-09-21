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Месси: я был единственным игроком, который не получил почестей от «ПСЖ» за победу на ЧМ

Месси: я был единственным, кто не получил почестей от «ПСЖ» за победу на ЧМ-2022

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Нападающий Лионель Месси заявил, что французский «Пари Сен-Жермен» не поздравил его с победой на чемпионате мира — 2022. Слова Месси передает Infobae со ссылкой на Olga TV.

«Ситуация после чемпионата мира было понятной — из-за нас сборная Франции не смогла снова стать чемпионом мира. Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба», — сказал Месси.

Месси перебрался в американский клуб «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее сообщалось, что Месси оскорблял футболиста «ПСЖ» на тренировке клуба.

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Футбол. Чемпионат Франции
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