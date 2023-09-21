Футболист Смолов станет отцом

Карина Истомина, супруга форварда московского футбольного клуба «Динамо» Федора Смолова на своей странице в социальных сетях рассказала о своей беременности.

5 июня Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. Невеста была одета в белое платье-бюстье в пол Rasario, которое дополнили сумка Jacquemus и остроносые туфли на шпильке Versace. На женихе были белая рубашка с воротником-стойкой, черные брюки и замшевые лоферы коричневого цвета. После церемонии пара улетела в Италию на медовый месяц. Пара путешествовала по стране и регулярно публиковала фотографии.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов принял участие в восьми матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Федора в €3 млн.

Ранее Истомина опубликовала фотографию без макияжа.