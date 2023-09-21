Туктамышева рассказала, как попробовала себя в роли тренера

Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «Газете.Ru» рассказала, как работала тренером и хореографом-постановщиком на сборах в Мексике, помогая своему наставнику Алексею Мишину.

«Было интересно побывать на льду в другой роли. Мне понравилось, но это отнимает много сил. Иногда больше, чем когда ты в качестве спортсмена. Не знаю, готова ли я стать тренером, но меня это заинтересовало.

У меня больше опыта в работе над техникой, но, когда я ставила дорожку для одной спортсменки, мне тоже очень понравилось. Это была смесь креативности и логики движений. Вышло неплохо», — рассказала Туктамышева.

Фигуристка отметила, что языковой барьер не мешал ей общаться с юными мексиканскими спортсменами. По мнению чемпионки мира, главное — это знать на английском термины фигурного катания.

«Если ребенок знал английский, то проблем не было. Надо знать, как называются технические элементы, как говорить о прыжках и скольжении», — отметила Туктамышева.

Ранее Туктамышева анонсировала влог с шоу Ильи Авербуха.