В РФС заявили, что со стороны УЕФА нет дискриминации в отношении России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает финансово помогать российским проектам. Об этом он заявил РИА Новости.

«Мы продолжаем сотрудничество с УЕФА, они помогают нам в реализации многих проектов — и образовательных, и инфраструктурных. Мы получаем деньги от программы HatTrick, которые используем на реализацию разных проектов. Точную сумму не назову — мы получаем столько же, сколько другие ассоциации. Там нет никакой дискриминации. Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений, направляемых на развитие массового футбола», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее экс-легионер РПЛ заявил, что понимает отстранение российских команд.