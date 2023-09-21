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Туктамышева раскрыла, что выступала в платье Тарасовой

Фигуристка Туктамышева: катала короткую программу в Сочи в платье Тарасовой

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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «Газете.Ru» рассказала, как сумела поставить новую короткую программу под песню «Небо я» группы Sounduk и презентовать ее зрителям во время выступлений на шоу Ильи Авербуха в Сочи.

«У нас были шоу почти каждый день, но мы нашли дополнительный лед, поставили программу, отдельно танцевали в зале. Еще у нас есть раскатки перед шоу: на них я оттачивала постановку, а на шоу начала ее катать, чтобы уже почувствовать обратную связь от зрителей.

Когда я показывала программу в Сочи, мне нравились ощущения, которые я испытываю от проката, от того, как зрители его воспринимают. Я боялась, что это все только из-за света, из-за того, что шоу. Но и на контрольных прокатах при свете получилось неплохо», — рассказала Туктамышева.

Фигуристка объяснила, почему исполняла эту программу в Сочи в черном платье, а на контрольных прокатах выступила в другом — с белой тканью, на которой чернилами были выведены строчки.

«Все очень просто: в Сочи было платье Жени Тарасовой, я его взяла, чтобы не было два одинаковых черных платья (смеется). Мне оно очень понравилось по фасону, мы сделали горлышко и на платье для короткой программы. Оказалось, что мне такое идет», — рассказала Туктамышева.

Ранее Туктамышева рассказала, как Илья Авербух вдохнул «душу и жизнь» в ее новую программу.

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