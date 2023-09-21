Министерство спорта России отказалось выплачивать взносы WADA

В Министерстве спорта России заявили об отказе платить взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на прежних условиях. Об этом представитель организации заявил ТАСС.

«В настоящее время отсутствует общая утвержденная государствами формула финансирования WADA. Ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. При этом каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат», — сказал представитель Минспорта.

Взнос в бюджет WADA за прошлый год Россия заплатила в январе 2022 года, за 2021-й — в апреле того же года. Взнос РФ должен составить $1,2 млн. В Минспорта инициировали вопрос о выработке универсальной формулы финансирования WADA. Этот вопрос будет обсуждаться на 9-й сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее депутат Свищев заявил, что нужно навсегда закрыть тему бойкота ОИ.