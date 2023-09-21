Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок сборной России рассказал об алкогольном сюрпризе от Карпина

Игрок Адамов: Карпин обещал сюрприз, в раздевалку занесли по ящику колы и пива

close
100%
ФК «Зенит»

Защитник сборной России Арсен Адамов рассказал о несвойственном поступке главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который строго относится к употреблению сахара. Его слова передает Sport24.

«Я был в заявке в матчах против Словакии и Словении. После победы в Мариборе Валерий Георгиевич сказал, что нам сейчас подвезут сюрприз. И вдруг в раздевалку заносят ящик колы и ящик пива. Все были немного в шоке — учитывая, как Карпин относится к весу и сахару», — сказал Адамов.

Адамов впервые был вызван в сборную России осенью 2021 года. За это время он так и не провел ни одного матча. Сейчас защитник на правах аренды выступает за «Оренбург». Права на Адамова принадлежат петербургскому «Зениту».

12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром (1:1). Свою последнюю официальную игру россияне провели в ноябре 2021 года в отборочном турнире к чемпионату мира против Хорватии. По информации журналиста Ивана Карпова в октябре национальная команда проведет матч против Камеруна.

Ранее экс-легионер РПЛ заявил, что понимает отстранение российских команд.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях