Игрок сборной России рассказал об алкогольном сюрпризе от Карпина

Защитник сборной России Арсен Адамов рассказал о несвойственном поступке главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который строго относится к употреблению сахара. Его слова передает Sport24.

«Я был в заявке в матчах против Словакии и Словении. После победы в Мариборе Валерий Георгиевич сказал, что нам сейчас подвезут сюрприз. И вдруг в раздевалку заносят ящик колы и ящик пива. Все были немного в шоке — учитывая, как Карпин относится к весу и сахару», — сказал Адамов.

Адамов впервые был вызван в сборную России осенью 2021 года. За это время он так и не провел ни одного матча. Сейчас защитник на правах аренды выступает за «Оренбург». Права на Адамова принадлежат петербургскому «Зениту».

12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром (1:1). Свою последнюю официальную игру россияне провели в ноябре 2021 года в отборочном турнире к чемпионату мира против Хорватии. По информации журналиста Ивана Карпова в октябре национальная команда проведет матч против Камеруна.

Ранее экс-легионер РПЛ заявил, что понимает отстранение российских команд.