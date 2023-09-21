Фигурист Куница рассказал, как познакомился с Косторной

Фигурист Георгий Куница, выступающий в паре со своей женой Аленой Косторной, в своих социальных сетях признался в любви своей супруге.

«Ровно год назад мы с Аленой (по совместительству моей женой) впервые встретились и поговорили вживую о том, что мы с ней вместе будем выступать в шоу. И тогда мы даже представить не могли, что выступим тут в качестве пары! В качестве пары не только на льду, но и в жизни. Алена — настоящий герой, и всем стоит у нее поучиться», — написал Куница.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

Фигуристы сыграли свадьбу 12 августа 2023 года. 20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница намерены выступить на российских соревнованиях.

Ранее российская фигуристка выложила фото в накидке с глубоким вырезом.