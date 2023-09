Сменившая гражданство пловчиха выложила фото в купальнике

Российская пловчиха Софья Сподаренко, которая в августе сменила спортивное гражданство на казахстанское, в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фотографию в купальнике.

25-летняя спортсменка сделала фото на телефон перед зеркалом.

28 августа Сподаренко опубликовала скриншоты с негативными комментариями в свой адрес и в ответ выложила неприличное фото.

«Для хейтеров у меня есть something better to kiss (кое-что получше для поцелуя — перевод с англ.). Меня тут спросили, как я перенесла хейт, связанный с моим переходом. А я такая: «Какой хейт?» Мне дали добро на почитать комменты. У меня броня от любого говна», — написала пловчиха.

25-летняя Сподаренко — уроженка казахстанского города Усть-Каменогорска. Она является чемпионкой России 2018 года на дистанции 50 метров баттерфляем.

14 июля президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил о решении Международной федерации плавания (World Aquatics) не отстранять ВФП, несмотря на требования Украины.

