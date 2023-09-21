Экс-капитан «Спартака» об отъезде из страны: я русский в восьмом поколении

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос Metaratings, может ли он представить, что когда-нибудь уедет из России.

«Вы cпрашиваете c политичеcким подтекcтом? Нет, я руccкий, у меня фамилия Титов. Я полноcтью доволен cвоей жизнью. Я роccиянин в воcьмом поколении, вcя моя cемья руccкая. Ну куда мне ехать? Где cоcтоялcя, там и пригодилcя», — заявил экс-футболист.

Титов большую часть карьеры играл за «Спартак». В составе команды он стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Егор Титов работал с Дмитрием Аленичевым в тренерском штабе «Спартака» и красноярского «Енисея», который они покинули в 2019 году. После этого тренерская карьера на паузе, но Титов продолжает вести активную футбольную жизнь и постоянно встречается с болельщиками, участвует в различных проектах по популяризации этого вида спорта.

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