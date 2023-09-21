Ротенберг сравнил победу СКА с прорывом блокады Ленинграда

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что победа над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стала прорывом блокады Ленинграда. Его слова приводит РИА Новости.

«Отрезками команда играет хорошо, но надо заставить играть так весь матч. В матче с «Северсталью» мы увидели рождение новой команды. Можно сказать, что для нас это была первая игра, поэтому начинаем работать по нарастающей. В этом году нам надо быть на три головы сильнее, чтобы побеждать.

Сегодня произошел прорыв блокады Ленинграда. Ответственность за это взял Владимир Алистров. Для нас важно, что ребята берут на себя ответственность в тяжелых ситуациях, а дальше подтянулись другие игроки», — заявил специалист.

Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе СКА заброшенными шайбами отметились Валентин Зыков (38-я и 52-я минуты), Владимир Алистров (7-я) и Александр Никишин (51-я). У гостей отличился Илья Иванцов (11-я).

До этого матча подопечные Ротенберга проиграли пять игр подряд

Ранее Ротенберг сменил капитана после пяти поражений подряд.