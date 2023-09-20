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Глушаков объяснил свой переход в «Спартак» из Костромы

Футболист Глушаков: перешел в костромской «Спартак», чтобы быть ближе к дому

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский полузащитник Денис Глушаков рассказал, почему решил перейти в «Спартак» из Костромы. Его слова передает «Чемпионат».

«Было два варианта из РПЛ. Но клубы не решились брать меня. В Первой лиге были варианты, но ехать куда-то далеко не хотелось. В «Спартаке» из Костромы есть знакомые президент и акционеры клуба. Клуб базируется в Ромашково, недалеко от дома. Как говорится, можно на велосипеде доехать. Так как у меня приоритет дом, дети и семья», — сказал Глушаков.

«Спартак» из Костромы выступает во Второй лиге А и располагается на последнем, 10‑м месте в группе «Золото» с 6 очками после 10 матчей.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Последним клубом Глушакова стал «Пари Нижний Новгород», куда футболист перешел в зимнее трансферное окно 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ хавбек провел в составе нижегородского клуба девять матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков не сыграл в матче между легендами «Спартака» и сборной мира памяти Ильи Цымбаларя из-за конфликта с экс-тренером красно-белых Массимо Каррерой и болельщиками московского клуба.

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