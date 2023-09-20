Клебо отказался подписывать соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии. Об этом сообщает VG.

Отмечается, что адвокат Клебо Пол Клевен направил письмо руководству организации о том, что спортсмен не собирается подписывать соглашение. По правилам Федерации лыжных видов спорта Норвегии, спортсменам нужно получить место в сборной, чтобы выступить на Кубке мира. Клебо готовится к сезону вне национальной команды.

В минувшем сезоне Клебо выиграл три золотые и две серебряные медали на чемпионате мира в Планице в отсутствие соперников из России. Также он стал победителем многодневки «Тур де Ски».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее Клебо сообщил об отказе в доступе на тренировочную базу после ухода из сборной Норвегии.