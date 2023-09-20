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В IIHF рассказали о скором визите дисциплинарного совета по делу Федотова

Глава IIHF Тардиф анонсировал визит дисциплинарного совета по делу Федотова

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация ожидает уведомление дисциплинарного совета по делу голкипера ЦСКА Ивана Федотова. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«IIHF ожидает уведомления независимого дисциплинарного совета. Они сказали нам, что скоро приедут», — сказал Тардиф.

4 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон из-за нарушения контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Также, согласно решению, голкипер команды Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге до 31 декабря 2023 года. 27 августа ФХР разрешила Федотову играть с 1 января 2024 года. Однако эти запреты не помешали ЦСКА выпустить Федотова на лед в матчах регулярного чемпионата КХЛ.

ЦСКА после пяти сыгранных матчей располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе пять очков.

Ранее Люк Тардиф заявил, что организация не форсирует события по поводу ситуации с Федотовым.

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Хоккей. КХЛ
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