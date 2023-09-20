Беременная девушка Неймара отреагировала на то, что футболист был замечен с другими женщинами

Бруне Бьянкарди, девушка футболиста «Аль-Хиляля» Неймара, прокомментировала новость о том, что нападающего заметили с двумя девушками в ночном клубе в Барселоне, передает Infobae.

Девушка форварда ждет ребенка.

«Добрый день. Я осознаю, что произошло, и снова разочарована. Но я на последнем этапе беременности, поэтому мое внимание и беспокойство направлены исключительно на мою дочь, и это все, о чем я буду думать в данный момент. Спасибо за добрые сообщения», – написала девушка.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором бразильский форвард в ночном клубе в Барселоне находится в компании двух девушек, обнимавших его.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль». Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции.

Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины.

Ранее сообщалось, что Неймар и его девушка ввели условия для измен футболиста.